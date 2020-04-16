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Новый сезон чемпионата Китая должен начаться в июне-июле

17:11
Нападающий &quot;Шанхай Шанган&quot; Халк. Фото AFP
Нападающий &quot;Шанхай Шанган&quot; Халк. Фото AFP

Новый сезон чемпионата Китая стартует в июне или июле, утверждает Goal. Китайская футбольная ассоциация рекомендовала клубам ближе к лету начать подготовку к сезону.

Всем футболистам чемпионата предстоит сдать два теста на коронавирус. Первый — в ближайшие дни, второй — за неделю до старта суперлиги.

Начало чемпионата Китая-2020 было запланировано на 22 февраля, но было отложено из-за пандемии коронавируса.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 102 320 случаев заражения коронавирусом. 136 116 человек умерли, 525 435 выздоровели.

В Китае на данный момент выявлен 82 341 случай заражения, умерли 3 342 человека, 77 892 вылечились.

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