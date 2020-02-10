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Новый клуб Хонды уволил главного тренера

17:32
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Альберто Валентин покинул пост главного тренера «Ботафого», сообщает официальный сайт клуба. Такое решение приняло руководства команды из Рио после поражения от «Флуминенсе» со счетом 0:3 в рамках Лиги Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро).

«Ботафого» занял третье место в своей группе, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гуанабара (первая часть чемпионата Кариока).

44-летний Валентин возглавлял «Ботафого» с середины октября. Ранее он тренировал «Аваи».

Присоединившийся на днях к «Ботафого» экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда в составе черно-белых пока не дебютировал.

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