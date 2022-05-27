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Сегодня, 01:38

Новым тренером сборной Чили стал Бериссо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерация футбола Чили объявила о назначении на пост главного тренера сборной Чили Эдуардо Бериссо. Презентация нового тренера состоится в понедельник, 30 мая.

Ранее Бериссо уже работал со сборной Чили. С 2007 по 2010 год он занимал пост ассистента главного тренера.

В апреле сборную Чили покинул Мартин Ласарте, который работал с командой с февраля 2021 года. В 22 матчах под его руководством были одержаны 7 побед и добыты 6 ничьих.

Напомним, 15 октября 2021 года Бериссо покинул пост главного тренера сборной Парагвая. Он с февраля 2019 года возглавлял команду. Под его руководством парагвайцы одержали 7 побед, потерпели 13 поражений и 11 раз сыграла вничью.

Футбол
Сборная Чили по футболу
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