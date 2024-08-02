Новым главным тренером сборной Эквадора стал Беккачече
Новым главным тренером сборной Эквадора назначен аргентинский специалист Себастьян Андрес Беккачече. Он будет представлен на следующей неделе на мероприятии в Гуякиле.
43-летний аргентинец сменил испанца Санчеса Баса, который покинул свой пост после поражения от Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки-2024.
Ранее Беккачече работал с «Эльче», «Дефенсой», «Расингом», «Индепендьеенте» и молодежной сборной Аргентины. Он стал 11-м тренером сборной Колумбии, родившимся в Аргентине.
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