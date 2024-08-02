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Сегодня, 02:26

Новым главным тренером сборной Эквадора стал Беккачече

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером сборной Эквадора назначен аргентинский специалист Себастьян Андрес Беккачече. Он будет представлен на следующей неделе на мероприятии в Гуякиле.

43-летний аргентинец сменил испанца Санчеса Баса, который покинул свой пост после поражения от Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки-2024.

Ранее Беккачече работал с «Эльче», «Дефенсой», «Расингом», «Индепендьеенте» и молодежной сборной Аргентины. Он стал 11-м тренером сборной Колумбии, родившимся в Аргентине.

Футбол
Сборная Эквадора по футболу
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