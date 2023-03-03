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Сегодня, 17:49

Новичок «Зенита» Ренан впервые в карьере вызван в сборную Бразилии

Виктория Кравченко
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Роберт Ренан.
Фото Global Look Press

Новичок «Зенита» Роберт Ренан попал в заявку сборной Бразилии на мартовский сбор, сообщила пресс-служба национальной команды.

Для 19-летнего защитника это первое приглашение в основную сборную страны. 26 марта бразильцы проведут товарищеский матч с Марокко.

В составе сборной Бразилии U20 Ренан стал победителем молодежного Кубка Америки, который завершился в феврале этого года. После этого бразилец прилетел в расположение «Зенита».

Источник: https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/noticias/selecao-masculina/com-novidades-ramon-convoca-selecao-brasileira-para-amistoso
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Роберт Ренан
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