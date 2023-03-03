Новичок «Зенита» Ренан впервые в карьере вызван в сборную Бразилии

Новичок «Зенита» Роберт Ренан попал в заявку сборной Бразилии на мартовский сбор, сообщила пресс-служба национальной команды.

Для 19-летнего защитника это первое приглашение в основную сборную страны. 26 марта бразильцы проведут товарищеский матч с Марокко.

В составе сборной Бразилии U20 Ренан стал победителем молодежного Кубка Америки, который завершился в феврале этого года. После этого бразилец прилетел в расположение «Зенита».