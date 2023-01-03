Роналду заявил, что больше не сыграет в европейском клубе

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что больше не сыграет в европейском клубе.

«Моя работа в Европе закончена. Я играл в самых важных командах и выиграл с ними все. Сейчас для меня новое испытание в Азии. Рад, что «Аль-Наср» дал мне такую возможность не только ради футбола, но и молодого поколения», — сказал португалец во время пресс-конференции.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.