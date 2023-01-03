Роналду рассказал, клубы из каких стран предлагали ему контракт

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, клубы из каких стран предлагали ему контракт.

«Многие клубы из Австралии, США и Португалии пытались подписать меня. Но я горжусь новым вызовом. Могу сказать, что моя работа в Европе выполнена», — приводит слова Роналду Marca.

Ранее португалец объяснил, почему перешел в саудовский клуб.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.