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Сегодня, 20:43

Роналду рассказал, клубы из каких стран предлагали ему контракт

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, клубы из каких стран предлагали ему контракт.

«Многие клубы из Австралии, США и Португалии пытались подписать меня. Но я горжусь новым вызовом. Могу сказать, что моя работа в Европе выполнена», — приводит слова Роналду Marca.

Ранее португалец объяснил, почему перешел в саудовский клуб.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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