Норвежский журналист: «Хайкин может стать вторым Акинфеевым в «Буде-Глимте»

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о возвращении российского голкипера Никиты Хайкина в «Буде-Глимт».

«Возвращение Никиты Хайкина в «Буде-Глимт» — это сюрприз для всех здесь, в Норвегии. Стало очевидно, что у «Буде-Глимта» были проблемы с вратарской позицией после того, как Хайкин уехал в «Бристоль». Однако никто не думал, что именно российский голкипер и станет решением этой проблемы. За такой поступок его и будут ценить местные фанаты. Очевидно, это очень хорошая сделка для самого вратаря и норвежского клуба. Сейчас лидер норвежского футбола очень амбициозен, и теперь у них есть надежный вратарь на ближайшие три года. Да, это уже легенда клуба, который может стать вторым Акинфеевым в «Буде-Глимте», — приводит Sport24 слова журналиста.

27-летний Хайкин расторг контракт с «Бристоль Сити», в который перешел в январе этого года, заключил контракт с «Буде-Глимт» до лета 2026 года. За английский клуб голкипер не провел ни одного матча.