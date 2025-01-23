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Судейство

Сегодня, 15:41

Норвежские клубы проголосовали за прекращение использования ВАР

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Клубы высшего и второго по силе дивизионов чемпионата Норвегии проголосовали за отказ от использования системы видеоассистента рефери (ВАР), сообщает Norsk Toppfotball.

Сообщается, что против продолжения использования системы проголосовали 19 из 32 опрошенных клубов. За продолжение высказались 13 команд.

«Мы видим, что у технологии есть потенциал, но, судя по сегодняшнему обсуждению и последующему голосованию, большинство наших клубов считают, что текущая версия системы работала недостаточно хорошо», — заявил председатель Norsk Toppfotball Като Хауг.

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