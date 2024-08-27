Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 07:39

Николай Шпилевский: «Капитанская повязка не гарантирует Кокорину место на поле»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского Николай оценил готовность нападающего клуба Александра Кокорина к сезону.

В матче 1-го тура чемпионата Кипра «Арис» в гостях обыграл «Кармиотиссу» (3:1). Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и забил победный мяч.

«Сезон будет напряженный, поэтому на Александре лежит особенная ответственность, — цитирует Шпилевского «РБ Спорт». — Кокорин должен показывать пример в качестве капитана. С первой игрой справился достойно, сделал результат, но ощущалась некая нервозность. Очень важно было забрать очки, потому что игры с «Кармиотиссой» очень тяжело давались в последние годы.

Результатом очень довольны, а качество игры хотелось бы улучшать от матча к матчу — это и будет происходить. Александр в полном здравии и физической готовности, на Сашу очень большие надежды. Но то, что он вышел на поле в роли капитана, не дает никакой гарантии места в основном составе или каких-то бонусов. Кокорин сам это понимает и, как лидер, справляется с давлением».

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
Николай Шпилевский
0
Читайте также
Активы бывшего совладельца «Внешпромбанка» Беджамова арестованы
Выбор Ящерицы. Колонка Казанского — о самом удивительном тренере в истории АПЛ
Стало известно о скрывающихся от СК фигурантах дела о подрыве Керченского моста
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
Невролог назвала причины частой зевоты
Кардиолог перечислила полезные продукты для сердца
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист клуба из Киргизии сломал челюсть одноклубнику и получил дисквалификацию на 5 лет
Новости
RSS RSS
Все новости