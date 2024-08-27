Николай Шпилевский: «Капитанская повязка не гарантирует Кокорину место на поле»

Отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского Николай оценил готовность нападающего клуба Александра Кокорина к сезону.

В матче 1-го тура чемпионата Кипра «Арис» в гостях обыграл «Кармиотиссу» (3:1). Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и забил победный мяч.

«Сезон будет напряженный, поэтому на Александре лежит особенная ответственность, — цитирует Шпилевского «РБ Спорт». — Кокорин должен показывать пример в качестве капитана. С первой игрой справился достойно, сделал результат, но ощущалась некая нервозность. Очень важно было забрать очки, потому что игры с «Кармиотиссой» очень тяжело давались в последние годы.

Результатом очень довольны, а качество игры хотелось бы улучшать от матча к матчу — это и будет происходить. Александр в полном здравии и физической готовности, на Сашу очень большие надежды. Но то, что он вышел на поле в роли капитана, не дает никакой гарантии места в основном составе или каких-то бонусов. Кокорин сам это понимает и, как лидер, справляется с давлением».