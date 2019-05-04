Российский форвард чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд результативности чемпионата Чехии. В Инстаграме он прокомментировал свое достижение.

- Есть рекорд лиги! Первый в чешской истории футбола! Всем спасибо за поддержку, - написал футболист.

Комличенко оформил дубль в матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги против "Теплице" (8:0). Также он установил рекорд чемпионата по количеству голов.

Как информирует idnes.cz, в активе россиянина 26 голов. Он превзошел результат Давида Лафаты, который в сезоне-2011/12 забил 25 раз.

Комличенко - воспитанник "Краснодара", за "Младу" играет с сезона-2017/18, сначала на правах аренды, а в январе этого года чехи выкупили его контракт. Ранее лучшим результатом россиянина были 24 мяча за "Краснодар-2" в ПФЛ.

"Млада Болеслав" заняла в чемпионате седьмое место и сыграет в плей-офф за место в Лиге Европы.