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Сегодня, 09:20

Ломбертс считает, что Оздоев соответствует уровню чемпионата Турции

Алексей Еремин
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Я даже не знаю, не так много россиян уезжают играть за рубеж. Я счастлив, что он выбрался за пределы России. Это будет хорошим опытом для него, как было для меня, когда я, бельгийский футболист, играл в России. Может быть, для него это приключение, почему нет?» — приводит ТАСС слова Ломбертса.

Также 37-летний бельгиец заявил, что Оздоев соответствует уровню чемпионата Турции.

«Для него это будет хороший опыт — пожить где-то еще, как для меня это было в России. Соответствует ли Оздоев уровню чемпионата Турции? Да, это хороший игрок. Я считаю, что соревнования в России выше уровнем, чем в Турции. Он там будет отличным футболистом», — добавил Ломбертс.

29-летний Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк» 28 июля. Последним клубом российского полузащитника был «Зенит», который он покинул по окончании прошедшего сезона.

Главным тренером турецкой команды является Андреа Пирло. За клуб выступают бывшие игроки ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин.

Источник: https://tass.ru/sport/15378113
Андреа Пирло
Магомед Оздоев
Николас Ломбертс
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фатих Карагюмрюк
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