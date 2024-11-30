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Нико Уильямс — про Ямаля: «Меня жутко трясло перед матчем с Францией на Евро, а он просто спал!»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс рассказал, что был сильно удивлен поведением своего партнера по национальной команде Ламина Ямаля перед полуфиналом Евро-2024.

В матче 1/2 финала турнира, который состоялся 9 июля, испанцы одержали победу со счетом 2:1. Команда вышла в финал, где обыграла сборную Англии с аналогичным счетом и в 4-й раз в истории стала чемпионом Европы.

«Мы собирались играть в полуфинале чемпионата Европы, ехали все вместе в автобусе. Я был напуган до смерти, а он (Ямаль — Прим. «СЭ») просто спал!» — цитирует Уильямса Goal.com.

В финале 22-летний Уильямс провел на поле весь матч и забил первый из голов своей команды. 17-летний Ямаль вышел в стартовом составе, отдал передачу на гол Уильямса и был заменен на 89-й минуте.

Источник: Goal.com
Ламин Ямаль
Нико Уильямс
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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