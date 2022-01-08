Нико Ковач может стать главным тренером «Фенербахче»
Немецкий специалист Нико Ковач может возглавить «Фенербахче», сообщает Fanatik.
По данным издания, тренер готов рассмотреть предложение турецкого клуба и открыт к переговорам с другими командами.
1 января специалист покинул пост главного тренера «Монако». Ковач возглавил французский клуб в июле 2020 года. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» также приглашал Йоахима Лева.
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