Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:37

Нигматуллин — о переходе Худякова в «Штурм»: «Нормальный клуб, чтобы почувствовать европейский уровень»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что переход российского вратаря Даниила Худякова в австрийский «Штурм» поможет футболисту реализовать свои амбиции.

«Штурм» для молодого вратаря — неплохой вариант, очень неплохой. Но пока не приходится говорить о перспективах, Худяков не играл очень давно. Пожелаю ему удачи! Клуб вполне нормальный, чтобы почувствовать уровень европейского футбола. Он долгое время сидел в запасе, это никому не помогало. Переход должен помочь ему реализовать свои амбиции», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Экс-голкипер «Локомотива» заключил контракт с «Штурмом» до 2028 года на правах свободного агента.

 

Источник: Metaratings.ru.
Даниил Худяков
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Штурм
0
Читайте также
Джонни Депп встречается с русской моделью Юлией Власовой
Дивные футбольные поля у заброшенных храмов Русского Севера. Грустно и красиво
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воспитанник «Зенита» заявлен за чемпионов Болгарии

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости