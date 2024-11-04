Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:45

Нидерландский журналист Каптейнс не считает, что дело Промеса затянулось

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс поделился мнением о будущем Квинси Промеса, который на данный момент выступает за «Юнайтед» из ОАЭ.

«Не считаю, что дело Промеса затянулось — судебные кейсы всегда очень длительные, так что, это еще не так уж и долго. Самое главное — итоговое решение», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

4 ноября стало известно, что слушания в Апелляционном суде Амстердама по обеим апелляциям бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса отложены на неопределенный срок в связи с необходимостью заслушать показания свидетелей.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
Читайте также
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Популярное видео
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Слушание дела Промеса отложили на неопределенный срок
Гол Промеса принес дубайскому «Юнайтед» победу над «Аль-Таи»
Экс-форвард «Спартака» Промес встретился с Хасбиком в ОАЭ
В дубайском «Юнайтед» назвали Промеса лидером команды
Гендиректор «Юнайтед» из Дубая — о первом голе Промеса: «Рад, что он наконец-то на поле»
Дебютный гол Промеса помог «Юнайтед» из Дубая одержать первую победу в сезоне
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аль-Ахли» разгромил «Аль-Шорту» в азиатской Лиге чемпионов

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости