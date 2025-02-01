«Арис» сыграл вничью с «Ниа Саламиной», Кокорин отыграл весь матч

«Арис» на выезде сыграл вничью с «Ниа Саламиной» в матче 21-го тура чемпионата Кипра — 2:2.

Дубль у хозяев оформил защитник Александрос Михаил (14-я и 33-я минуты). У «Ариса» отличились Михлали Майамбела (36-я) и Георгий Квилитая (72-я).

Российский нападающий гостей Александр Кокорин отыграл весь матч и получил желтую карточку.

«Арис» (48 очков) занимает второе место в чемпионате Кипра. «Ниа Саламина» (13) идет 12-й в турнирной таблице.