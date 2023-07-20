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Сегодня, 08:48

Неймар: «После вылета с ЧМ-2022 я плакал пять дней подряд»

Виктория Кравченко
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Форвард сборной Бразилии Неймар признался, что думал об уходе из национальной команды после неудачного выступления на чемпионате мира 2022 года. Команда в матче 1/4 финала проиграла Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти).

«Не хотел возвращаться в сборную после чемпионата мира. Но я все переосмыслил. После вылета с мундиаля я плакал пять дней подряд. Было больно осознавать, что твоя мечта не сбылась», — цитирует игрока Ge.Globo.

Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, обыгравшая в финальном матче Францию.

Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
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