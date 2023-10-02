Неймар поражен состоянием иранского поля перед матчем «Аль-Хиляля» в Азиатской Лиге чемпионов

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал состояние поля иранской команды «Нассаджи Мазандеран», с которой сыграет в Азиатской Лиге чемпионов.

В Twitter-аккаунте ActuSPL было опубликовано видео, как работники стадиона «Азади» укладывают куски травы на бетон. Неймар под этим постом написал: «Это невозможно». Он также добавил эмодзи «фейспалм» и смеющийся до слез смайлик.

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Матч между «Нассаджи Мазандеран» и «Аль-Хилялем» состоится во вторник, 3 октября. Начало — в 19.00 мск.

«Аль-Хиляль» является действующим победителем Лиги чемпионов АФК.