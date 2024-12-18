Неймар — Винисиусу после победы бразильца в номинации The Best от ФИФА: «Ты заслужил!»

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поздравил соотечественника Винисиуса Жуниора из «Реала» с победой в номинации на лучшего футболиста года по версии ФИФА.

«Поздравляю, Вини. Ты заслужил. Очень рад за тебя. Продолжай в том же духе», — написал Неймар в своих соцсетях.

В октябре Винисиус занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» от France Football. Тогда обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

В прошлом сезоне бразилец провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. Вместе с мадридцами форвард стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.