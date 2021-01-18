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Невилл ушел из женской сборной Англии ради клуба Бекхэма

14:45
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Главный тренер женской сборной Англии Филл Невилл ушел в отставку. Goal пишет, что он будет работать в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

«Мы можем подтвердить, что Филл Невилл больше не главный тренер женской национальной команды» — сообщила пресс-служба сборной Англии.

Невилл работал в женской сборной Англии с 2018 года. Под его руководством национальная команда заняла 4 место на чемпионате мира 2019 года.

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