Невилл ушел из женской сборной Англии ради клуба Бекхэма

Главный тренер женской сборной Англии Филл Невилл ушел в отставку. Goal пишет, что он будет работать в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

«Мы можем подтвердить, что Филл Невилл больше не главный тренер женской национальной команды» — сообщила пресс-служба сборной Англии.

Невилл работал в женской сборной Англии с 2018 года. Под его руководством национальная команда заняла 4 место на чемпионате мира 2019 года.