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Сегодня, 18:50

Невеста Роналду: «Рада видеть Криштиану довольным. Спасибо «Аль-Насру» за прекрасный прием»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду с детьми и невестой Джорджиной Родригес.
Фото Reuters

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарила клуб из Саудовской Аравии за церемонию в честь португальского футболиста.

3 января 37-летний форвард был официально представлен в составе клуба. В честь него была проведена большая презентация на стадионе команды, после которой он провел первую тренировку.

«Спасибо Саудовской Аравии за такой прекрасный прием. Мы с нетерпением ждем нового приключения с «Аль-Насром» и хотим поблагодарить всех, кто помог всему этому случиться. Я очень рада видеть Криштиану довольным и идти с ним рука об руку в том же направлении, что и всегда — к светлому будущему. Мы всегда будем вместе с нашей прекрасной семьей», — написала Родригес у себя в соцсетях.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года, он подписал контракт с клубом на 2,5 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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