Невероятный гол Посуэло помог "Торонто" обыграть "Нью-Йорк Сити". Видео

"Торонто" на своем поле переиграл "Нью-Йорк Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (4:0). Это третья подряд победа на старте сезона.

Для полузащитника "Торонто" Алехандро Посуэло эта встреча стала дебютной в североамериканской лиге. Он отметился дублем - первый гол он забил с пенальти, а второй - эффектным ударом.

MLS

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Нью-Йорк Сити" - 4:0 (1:0)

Голы: Алтидор, 29 (1:0). Посуэло, 58 - с пенальти (2:0). Посуэло, 78 (3:0). Чапмен, 83 (4:0).