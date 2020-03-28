Бывший главный тренер минского «Динамо» Анатолий Байдачный в интервью «СЭ» отметил, что не понимает проблем с мотивацией у игроков «БАТЭ». Команда проиграла два стартовых матча в чемпионате Белоруссии.

— Защитник БАТЭ Настич сказал, что команде не хватает мотивации.

— Какая им нужна мотивация? Я не понимаю. Игроки БАТЭ одни из самых высокооплачиваемых в республике. Команда — лидер местного футбола. Как играть и не иметь мотивацию? Если ее нет — заканчивай с футболом. Ты вышел на поле, на тебя пришли смотреть люди, ты играешь в лучшей команде Белоруссии. Если не хочешь — иди на тренерскую работу или куда-то еще.

— Состав БАТЭ сейчас сильнейший в Белоруссии?

— С ним сравнится брестское «Динамо» и «Шахтер». (Дмитрий Зимин)

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