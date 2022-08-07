Дебютный гол Инсинье принес «Торонто» победу над «Нэшвиллом»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл на выезде «Нэшвилл» со счетом 4:3.

В составе гостей дубль оформил Джонатан Осорио, еще по голу забили Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье, который впервые отличился забитым мячом в МЛС.

После этого матча «Торонто» с 26 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 33 очками — на шестой строчке Запада.