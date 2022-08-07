Дебютный гол Инсинье принес «Торонто» победу над «Нэшвиллом»
«Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл на выезде «Нэшвилл» со счетом 4:3.
В составе гостей дубль оформил Джонатан Осорио, еще по голу забили Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье, который впервые отличился забитым мячом в МЛС.
После этого матча «Торонто» с 26 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 33 очками — на шестой строчке Запада.
Brilliant! Lorenzo Insigne scores his first #MLS goal with an absolute screamer! ? pic.twitter.com/OoeiJZxTkm— TSN (@TSN_Sports) August 7, 2022
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