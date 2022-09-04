«Остин» уступил «Нэшвиллу», потерпев второе поражение подряд

«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС уступил «Нэшвиллу» со счетом 0:3.

Дубль оформил Мухтар, еще один гол на счету Уокера Циммермана. Экс-игрок «Зенита» Эмилиано Ригони провел второй матч за «Остин», еще один экс-форвард петербуржцев Себастьян Дриусси не забил впервые за 5 матчей.

«Остин» потерпел второе поражение подряд и с 51 очком занимает второе место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 45 очками — на четвертой строчке.