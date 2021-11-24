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«Нэшвилл» обыграл «Орландо-Сити» и вышел в четвертьфинал Кубка МЛС

06:18

«Нэшвилл» в матче 1/8 финала Кубка МЛС на своем поле обыграл «Орландо-Сити» со счетом 3:1.

В составе хозяев дубль оформил Хани Мухтар, еще один гол на счету Жондера Кадиса. У гостей забил Дарил Дайк, который открыл счет в матче. Нани и Пато появились в составе «Орландо-Сити» во втором тайме, но не смогли отметиться результативными действиями.

«Нэшвилл» вышел в четвертьфинал Кубка МЛС, где встретится с «Филадельфией».

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Сергей Разин все материалы автора

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