«Нэшвилл» обыграл «Орландо-Сити» и вышел в четвертьфинал Кубка МЛС
06:18
«Нэшвилл» в матче 1/8 финала Кубка МЛС на своем поле обыграл «Орландо-Сити» со счетом 3:1.
В составе хозяев дубль оформил Хани Мухтар, еще один гол на счету Жондера Кадиса. У гостей забил Дарил Дайк, который открыл счет в матче. Нани и Пато появились в составе «Орландо-Сити» во втором тайме, но не смогли отметиться результативными действиями.
«Нэшвилл» вышел в четвертьфинал Кубка МЛС, где встретится с «Филадельфией».
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