Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:26

Непомнящий считает, что успех Дзюбы в «Адана Демиспор» будет во многом зависеть от удачи

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал предстоящий переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демиспор».

«Переход Дзюбы в «Адана Демиспор» — дело самого Артема. Он хочет дальше играть и проявлять себя, дай бог, чтобы у него все получилось в Турции. Не могу сказать, правильный ли выбор он сделал. Да, команда недавно вышла в Суперлигу, посмотрим, как она дальше будет выступать. Сможет ли Дзюба выиграть конкуренцию у Балотелли? Это будет зависеть от Артема, Балотелли тоже игрок возрастной. Надо еще, чтобы попался подходящий тренер, который хорошо впишет команду. Поэтому успех Дзюбы в Турции во многом зависит от удачи», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashchiy-uspekh-dzyuby-v-adana-demispor-vo-mnogom-zavisit-ot-udachi-1338759/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Марио Балотелли
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред шиповника. Мнение эксперта
Самый бандитский город Турции, а владелец - король памперсов. Что известно об «Адане Демирспор», где теперь будет играть Артем Дзюба
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Супруга Карпина рассказала, что оформила Fan ID для детей
Обляков — о продлении контракта с ЦСКА: «Переговоры шли не очень долго. Спасибо всем за доверие»
ЦСКА отдал в аренду Тарбу и Евсютина
Геркус стал исполняющим обязанности президента «Торпедо»
ЦСКА объявил о продлении контракта с Обляковым до 2027 года
«Войводина» будет выплачивать зарплату Майсторовичу до присоединения к «Динамо»
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: контракт с «Адана Демирспор»
Дзюба поблагодарил руководство турецкого клуба «Адана Демирспор» за доверие
Дзюба определился с игровым номером в турецком «Адана Демирспоре»
Дзюба — о переходе в «Адана Демирспор»: «Наконец-то! Готов к новым вызовам»
Сборная России пожелала Дзюбе удачи в турецком клубе «Адана Демирспор»
Дзюба будет играть в Турции. Этот трансфер должен обрадовать даже хейтеров
Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме 1+1
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Роши заявил, что ЦСКА не ведет переговоры по трансферу защитника

Дзюба поблагодарил руководство турецкого клуба «Адана Демирспор» за доверие
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости