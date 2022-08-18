Непомнящий считает, что успех Дзюбы в «Адана Демиспор» будет во многом зависеть от удачи

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал предстоящий переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демиспор».

«Переход Дзюбы в «Адана Демиспор» — дело самого Артема. Он хочет дальше играть и проявлять себя, дай бог, чтобы у него все получилось в Турции. Не могу сказать, правильный ли выбор он сделал. Да, команда недавно вышла в Суперлигу, посмотрим, как она дальше будет выступать. Сможет ли Дзюба выиграть конкуренцию у Балотелли? Это будет зависеть от Артема, Балотелли тоже игрок возрастной. Надо еще, чтобы попался подходящий тренер, который хорошо впишет команду. Поэтому успех Дзюбы в Турции во многом зависит от удачи», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

По данным «СЭ», сегодня, 18 августа, 33-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Форвард является свободным агентом, его предыдущим клубом был «Зенит», в составе которого он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.