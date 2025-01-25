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Сегодня, 09:33

Непомнящий предположил, с чем может быть связана низкая результативность Чалова в ПАОКе

Алина Савинова
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением об игре экс-форварда армейцев Федора Чалова за ПАОК.

«Может быть не его команда или не его тренер. Чтобы игрок проявил себя на должном уровне, нужно угадать с такими моментами. Другого объяснения у меня нет. В России Чалов все-таки выступал вполне успешно», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий сыграл 28 матчей за греческую команду во всех турнирах, забив четыре гола и сделав пять результативных передач.

Источник: Legalbet
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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