Непомнящий предположил, с чем может быть связана низкая результативность Чалова в ПАОКе

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением об игре экс-форварда армейцев Федора Чалова за ПАОК.

«Может быть не его команда или не его тренер. Чтобы игрок проявил себя на должном уровне, нужно угадать с такими моментами. Другого объяснения у меня нет. В России Чалов все-таки выступал вполне успешно», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий сыграл 28 матчей за греческую команду во всех турнирах, забив четыре гола и сделав пять результативных передач.