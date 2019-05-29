Неизвестные написали на машине девушки Кариуса слово "лузер"

Вандалы испортили машину девушки голкипера "Бешикташа" Лориса Кариуса, права на которого принадлежат "Ливерпулю"​. Об этом сообщила сама София в своем Инстаграме.

Неизвестные написали на автомобиле слово "лузер". Напомним, что Кариус неоднократно допускал ошибки в ходе матчей, которые приводили к пропущенным мячам. Однако в апреле сообщалось, что главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш доволен игрой Кариуса после серии удачных матчей. Голкипер пропустил 5 мячей за 4 встречи в апреле.

По окончании сезона руководство "Бешикташа" обсудит будущее немца. Контракт Кариуса с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает вратаря в 9,5 миллиона евро.