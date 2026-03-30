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Нееструп ушел с поста главного тренера «Копенгагена»

Павел Лопатко

«Копенгаген» объявил о расторжении договора с главным тренером Якобом Нееструпом по соглашению сторон.

«У нас был хороший и честный диалог о ситуации, и мы полностью согласны с выводом: мы подошли к концу хорошего сотрудничества, и «Копенгагену» нужен новый главный тренер. Мы играем в квалификационном турнире и занимаем 8-е место в Суперлиге, так что мы очень далеки от выполнения наших спортивных задач.

Сегодня мы прощаемся не с кем попало, и это тяжелое решение — расстаться, даже если оно правильное. Это не прощание, а до свидания. Якоб — один из наших, и он оставил огромный след в «Копенгагене». Мы все очень благодарны ему за его большую вовлеченность и преданность», — цитирует клубная пресс-служба председателя группы PARKEN Sport & Entertainment Хенрика Мегельмосе.

Нееструпу 38 лет. Он работал главным тренером «Копенгагена» с сентября 2022 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2029 года. Под его руководством команда в 181 матче одержала 98 побед, 39 раз сыграла вничью и потерпела 44 поражения.

Вместе с «Копенгагеном» Нееструп дважды выиграл чемпионат Дании и дважды — Кубок страны. В сезонах-2022/23 и 2022/23 команда участвовала в Лиге чемпионов. В сезоне-2006/07 Нееструп в качестве игрока стал чемпионом Дании в составе «Копенгагена».

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ФК Копенгаген
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