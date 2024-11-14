Названы претенденты на звание лучшего клуба года по версии Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards объявил претендентов на звание лучшего клуба по итогам 2024 года.

В список вошли 12 команд: «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Аталанта» (Италия), «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Байер» (Германия), «Ботафого» (Бразилия), «Интер» (Италия), «Манчестер Сити» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания) и «Спортинг» (Португалия).

В 2023 году в номинации «Лучший клуб года» по версии Globe Soccer Awards победил «Манчестер Сити».

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди и команды, достигшие наибольших достижений в футбольной среде.