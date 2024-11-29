Наумов считает, что Худяков сделает карьеру в Европе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал дебют вратаря Даниила Худякова в Лиге чемпионов в составе «Штурма».

«Не зря уезжал? Да, я думаю, не зря он уезжал. Тем более, в «Локомотиве» у него сложилась не очень такая приятная ситуация: сначала полное доверие, а потом в глухой запас и ни одной минуты в итоге. Думаю, что он вратарь очень хороший, умелый, он хорошую школу в «Локомотиве» прошел. Поэтому я думаю, что он заиграет там и сделает карьеру.

Учитывая переходы Сафонова и Худякова, можно говорить, что у российских футболистов есть неплохие шансы в Европе? Конечно, сейчас стало труднее, понятно, что труднее. Видите, тот же Сафонов. Он тоже опытный, сильный вратарь, думаю, у него получится, сейчас видно, что он нисколько не хуже Донаруммы, психика у него более устойчивая. Поэтому думаю, у Худякова хорошее будущее, я пожелаю ему, чтобы у него всё получилось», — сказал Наумов «ВсеПроСпорт».

Худяков летом перешел в «Штурм» после завершения контракта с «Локомотивом». С того момента 20-летний голкипер провел один матч, отстояв на ноль.