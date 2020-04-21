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Насри назвал слухи о своем побеге в ОАЭ «большушим дерьмом»

09:55
Самир Насри. Фото Instagram.
Самир Насри. Фото Instagram.
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Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри прокомментировал появившиеся в прессе слухи о том, что брюссельский клуб собирается расторгнуть с ним контракт, так как игрок самовольно уехал в ОАЭ во время карантина, перестал выходит на связь и не дает тренерам отчета о выполнении индивидуальной тренировочной программы.

— Все, что появилось в прессе, является большущим дерьмом. Я никуда не исчезал. Каждый день общаюсь с главной медицинского штаба клуба и нашим главным тренером Венсаном Компани. Пора прекратить эти инсинуации, — заявил французский полузащитник в интервью France Football. — Я до сих пор не восстановился после травмы икроножной мышцы, но я буду готов к возобновлению сезона и матчам плей-офф, если они будут проведены, однако сам я думаю, что соревнования возобновятся не ранее следующего года.

На счету Насри в текущем сезоне 7 матчей и 1 гол в составе «Андерлехта».

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