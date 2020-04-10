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«Наполи» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Турции

12:05
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«Наполи» продолжает поиски нападающего. Очередным кандидатом на переезд в Неаполь стал норвежец Александр Серлот, сообщает Corriere dello Sport.

Права на 24-летнего форварда принадлежат «Кристал Пэлас», но до июня следующего года футболист арендован «Трабзонспором». В нынешнем сезоне норвежец в 39 матчах наколотил 25 мячей и отдал 7 результативных передач. С 19 голами Серлот возглавляет гонку бомбардиров турецкой суперлиги.

Контракт игрока с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2022 года.

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