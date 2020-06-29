Нападающий сборной Голландии заболел коронавирусом

Нападающий сборной Голландии Винсент Янссен сдал положительный тест на кронавирус. Футболист мексиканского «Монтеррея» объявил об этом в своих социальных сетях.

Янссен уехал играть в Мескику в 2019 году. До этого он выступал за «АЗ», «Тоттенхэм» и «Фенербахче».

За сборную Голландии 26-летний форвард провел 17 матчей и забил 7 голов.