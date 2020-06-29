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Нападающий сборной Голландии заболел коронавирусом

29 июня 2020, 21:01
Винсент Янссен. Фото twitter.com/vincentjanssen.
Винсент Янссен. Фото twitter.com/vincentjanssen.
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Нападающий сборной Голландии Винсент Янссен сдал положительный тест на кронавирус. Футболист мексиканского «Монтеррея» объявил об этом в своих социальных сетях.

Янссен уехал играть в Мескику в 2019 году. До этого он выступал за «АЗ», «Тоттенхэм» и «Фенербахче».

За сборную Голландии 26-летний форвард провел 17 матчей и забил 7 голов.

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