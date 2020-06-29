Нападающий сборной Голландии заболел коронавирусом
29 июня 2020, 21:01
Нападающий сборной Голландии Винсент Янссен сдал положительный тест на кронавирус. Футболист мексиканского «Монтеррея» объявил об этом в своих социальных сетях.
Update : pic.twitter.com/hSMBJk2Zbm— Vincent Janssen (@vincentjanssen) June 29, 2020
Янссен уехал играть в Мескику в 2019 году. До этого он выступал за «АЗ», «Тоттенхэм» и «Фенербахче».
За сборную Голландии 26-летний форвард провел 17 матчей и забил 7 голов.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...