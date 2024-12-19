Мбаппе — о победе в Межконтинентальном кубке: «В этот раз я выиграл на «Лусаиле»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от завоевания со «сливочными» Межконтинентального кубка.

В финале турнира мадридский клуб обыграл «Пачуку» из Мексики со счетом 3:0. 25-летний Мбаппе отметился голом и результативной передачей в этом матче. Он повторил достижение Гарета Бэйла и Марко Асенсио, став третьим за последние десять лет игроком, забившим в двух первых финалах за «Реал».

«Межконтинентальный кубок вернулся в Мадрид. Второй титул сезона. На этот раз я выиграл на стадионе «Лусаил»...» — написал Мбаппе в своих соцсетях.

На стадионе «Лусаил» в 2022 году проходил финал чемпионата мира, где сборная Франции с Мбаппе в составе уступила в финале Аргентине (3:3, пенальти 2:4).