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Дембеле: «Если все сложится, Ямаль будет выигрывать трофеи вроде «Золотого мяча»

Алина Савинова

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

28-летний француз получил приз лучшему футболисту по итогам сезона-2024/25, 18-летний испанец занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».

«Как я воспринял конкуренцию с Ламином Ямалем? Очень хорошо. Мы наблюдали за тем, как Ламин Ямал играл весь сезон, это выдающийся игрок с огромной зрелостью. Если все сложится, он будет выигрывать трофеи вроде «Золотого мяча». Были и другие конкуренты, это была отличная борьба», — приводит Canal-supporters слова Дембеле.

Усман Дембеле.Дембеле достоин «Золотого мяча». Но это не более чем дополнение к его великолепному сезону

В сезоне-2024/25 Дембеле провел 53 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 35 голами и 16 результативными передачами. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Ранее отец Ямаля Мунир Насрауи заявил, что организаторы «Золотого мяча» нанесли моральный ущерб его сыну.

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