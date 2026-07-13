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Иосифов попрощался с «Целе»

Павел Лопатко

Российский нападающий Никита Иосифов опубликовал пост после ухода из словенского «Целе».

«Пришло время попрощаться с «Целе» и Словенией. Я хочу поблагодарить клуб за это удивительное время. Спасибо руководству, тренерскому штабу, всем сотрудникам клуба и моим товарищам по команде за вашу поддержку и за все, что мы пережили вместе. Для меня было честью быть частью этого клуба. Эти воспоминания навсегда останутся в моем сердце. Спасибо за все, и я желаю клубу всего наилучшего в будущем!» — написал 25-летний футболист.

Иосифов стал свободным агентом 1 июля. Он играл за «Целе» с августа 2024 года. В 52 матчах во всех турнирах нападающий забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. Иосифов вместе с «Целе» выиграл чемпионат Словении и стал его лучшим бомбардиром (12 голов).

Ранее спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин сообщил «СЭ», что не знает, в каком клубе игрок продолжит карьеру.

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Никита Иосифов
Футбол
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