Нападающий «Монтеррея»: «Краневиттер может нам очень сильно помочь»

Нападающий «Монтеррея» Рохелио Фуньес Мори прокомментировал разговоры о том, что в мексиканский клуб может перейти полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер.

— Честно говоря, не знаю никаких подробностей, — приводит слова Мори Ole. — Но я знаком с Краневиттером. Это хороший футболист и приятный человек. Уверен, что он может нам очень сильно помочь.

Клубы уже приступили к переговорам. Официально о переходе может быть объявлено до конца недели. Сумма сделки может составить 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался от услуг Краневиттера. Футболист не полетел с командой на первый зимний сбор в Катар.

В текущем сезоне Краневиттер провел четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2021 года.