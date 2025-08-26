Игрок «Кабилии» Игнатьев попросил СМИ не распространять ложные сведения о его семье

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев обратился к СМИ с просьбой воздержаться от распространения недостоверных сведений в отношении его личной и семейной жизни.

Ранее генеральный менеджер «Кабилии» Хаким Медан сообщил, что 26-летний футболист покинул расположение клуба. Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, причиной отъезда форварда в Россию стали семейные обстоятельства.

«Уважаемые представители средств массовой информации, обращаюсь к вам с просьбой проявить корректность и уважение при освещении информации, касающейся моей семьи. Прошу воздержаться от искажения фактов и распространения недостоверных сведений, особенно в отношении личной и семейной жизни. Мои родственники, как и многие другие, читают публикации, выходящие в СМИ, и воспринимают их по-разному», — написал Игнатьев в своих соцсетях.

Футболист подчеркнул, что информация о нахождении одного из членов его семьи в тяжелом состоянии в больнице не соответствует действительности.

«На сегодняшний день у одного из моих близких действительно диагностировано серьезное заболевание, требующее внимания, медицинского наблюдения и дальнейшего лечения. Мы совместно прилагаем все усилия, чтобы справиться с этой ситуацией. Благодарю вас за понимание и надеюсь на уважительное отношение к личной жизни моей семьи», — добавил он.

Игнатьев выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирскую команду он провел 15 матчей и забил 5 голов. В России нападающий играл за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».