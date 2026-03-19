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19 марта, 02:14

Месси забил 900-й гол в карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил «Нэшвиллу» в ответном матче 1/8 матча Кубка чемионов КОНКАКАФ. Он открыл счет на 7-й минуте встречи.

Для 38-летнего аргентинца этот гол стал 900-м за карьеру на профессиональном уровне: 785 мячей на клубном уровне и 115 мячей на уровне сборных. Для этого ему потребовался 1142 матча.

В американском клубе он забил 81 гол в 93 играх, за «ПСЖ» — 32 в 75, а за «Барселону» — 672 в 778. За сборную Аргентины он сыграл 196 матчей.

Месси присоединился к клубу МЛС летом 2023 года. В октябре он продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года.

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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