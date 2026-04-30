Сегодня, 07:49

Нападающий «Гремио» Карлос Винисиус в матче с «Палестино» не забил три пенальти подряд

Павел Лопатко

Чилийский «Палестино» сыграл вничью с бразильским «Гремио» (0:0) в домашнем матче группового турнира Южноамериканского кубка.

В первом тайме в ворота «Палестино» был назначен пенальти. Его исполнял бразильский нападающий Карлос Винисиус. В воротах играл чилийский голкипер Себастьян Перес.

Первый удар 35-летний Перес отразил, но судья назначил перебивку из-за того, что вратарь слишком рано покинул линию ворот. При второй попытке история повторилась: вратарь снова двинулся раньше времени, чтобы отбить удар, и арбитр с помощью ВАР признал нарушение.

В третьей попытке Винисиус подскользнулся в момент удара по мячу, но все таки направил его в сторону ворот. Перес сохранил концентрацию и в третий раз отразил удар — на этот раз игра продолжилась.

На 79-й минуте гол Винисиуса не был засчитан после вмешательства ВАР.

«Гремио» (четыре очка после трех игр) идет на втором месте в группе F Южноамериканского кубка. «Палестино» (два очка после трех встреч) располагается на последнем, четвертом месте.

