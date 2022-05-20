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Нападающий «Бенфики» Нуньес отказал «МЮ» и «Ньюкаслу» из-за желания играть в Лиге чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес отказался от перехода в два клуба из Англии, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 22-летний уругваец получил предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», но не захотел их принимать из-за желания играть в Лиге чемпионов.

Отмечается, что нападающий начал сотрудничество с агентом Жорже Мендешем, и с которым уже контактировал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

При этом, переговоров между парижским клубом и «Бенфикой» пока не было.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за лиссабонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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