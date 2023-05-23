Нападающий «Ариса» оценил вклад Кокорина в чемпионство: «Саша показал себя как стойкий человек»

Нападающий «Ариса» Янник Гомис в комментарии для «СЭ» рассказал о вкладе российского футболиста Александра Кокорина в чемпионство команды.

— Появление в «Арисе» Александра Кокорина осложнило ваши шансы на попадание в стартовый состав, не так ли?

— Александр — исключительный футболист. Потому что у него есть сразу две сильные стороны. Первое — он круто играет и ему справедливо дали приз лучшему игроку чемпионата. Второе — Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость. Да, все атакующие — конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке «Ариса» Саша — номер один. Он наша душа.

— Что именно у него получается в раздевалке?

— Умение каждого поддержать, улыбнуться. Он заинтересован, чтобы у каждого получалось. У нас был плохой период, когда больше месяца не выигрывали. Саша показал себя как стойкий человек, который не сомневался, что «Арис» сильнее всех на Кипре, просто надо преодолеть временные сложности.

18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Его команда впервые в своей истории стала чемпионом Кипра.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 29 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».