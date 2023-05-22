Форвард Шуманский об интересе из РПЛ: «Очень рад, что перешел в «Арис»

Нападающий «Ариса» Артем Шуманский поделился эмоциями после победы в чемпионате Кипра.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались клуба РПЛ. 18-летний белорус перешел в «Арис» из БАТЭ в январе 2023 года.

«Да, я сразу сказал, что хочу сюда, донес свою позицию. А дальше уже было общение клубов. Я очень рад, что перешел в «Арис», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Чемпионство стало для «Ариса» первым за всю историю клуба. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.