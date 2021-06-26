Нани забил классный гол в ворота «Интер Майами». Видео
05:15
«Орландо Сити» вышел вперед в матче регулярного чемпионата MLS против «Интер Майами». На 80-й минуте голом отметился португальский нападающий Нани.
34-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» на левом фланге получил мяч, сместился к углу штрафной площади и блестяще пробил в дальнюю девятку. Голкипер не смог ничего поделать.
Для Нани этот гол стал 6-м в этом розыгрыше MLS.
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