Нани забил классный гол в ворота «Интер Майами». Видео

«Орландо Сити» вышел вперед в матче регулярного чемпионата MLS против «Интер Майами». На 80-й минуте голом отметился португальский нападающий Нани.

34-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» на левом фланге получил мяч, сместился к углу штрафной площади и блестяще пробил в дальнюю девятку. Голкипер не смог ничего поделать.

Для Нани этот гол стал 6-м в этом розыгрыше MLS.