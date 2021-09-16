Нани получил красную карточку в матче MLS против «Монреаля»
02:52
«Орландо» остался в меньшинстве в матче регулярного чемпионата MLS против «Монреаля». На 35-й минуте встречи капитан команды Нани получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
34-летний португалец сначала нарушил правила на 28-й минуте и получил предупреждение, а затем ударил по ногам соперника, когда возвращался в оборону, за что получил вторую желтую.
Для Нани это вторая красная карточка в MLS. Ранее его удаляли с поля в 2020 году, в матче с «Коламбусом».
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