Нани получил красную карточку в матче MLS против «Монреаля»

«Орландо» остался в меньшинстве в матче регулярного чемпионата MLS против «Монреаля». На 35-й минуте встречи капитан команды Нани получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

34-летний португалец сначала нарушил правила на 28-й минуте и получил предупреждение, а затем ударил по ногам соперника, когда возвращался в оборону, за что получил вторую желтую.

Для Нани это вторая красная карточка в MLS. Ранее его удаляли с поля в 2020 году, в матче с «Коламбусом».