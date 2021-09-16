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Нани получил красную карточку в матче MLS против «Монреаля»

02:52
Нани получил красную карточку.
Нани получил красную карточку.
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«Орландо» остался в меньшинстве в матче регулярного чемпионата MLS против «Монреаля». На 35-й минуте встречи капитан команды Нани получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

34-летний португалец сначала нарушил правила на 28-й минуте и получил предупреждение, а затем ударил по ногам соперника, когда возвращался в оборону, за что получил вторую желтую.

Для Нани это вторая красная карточка в MLS. Ранее его удаляли с поля в 2020 году, в матче с «Коламбусом».

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Евгений Козинов все материалы автора

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