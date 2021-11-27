Нани объявил об уходе из «Орландо Сити»
Нападающий Луиш Нани объявил о своем уходе из «Орландо Сити». В конце этого сезона в MLS 35-летний португалец станет свободным агентом, так как срок действия его контракта подходит к концу.
«Все хорошее заканчивается. После 3 потрясающих сезонов, полных ярких моментов, новых друзей и спортивных успехов, я ухожу из «Орландо Сити». Орландо — это город, который я могу назвать своим домом, с замечательными людьми и фантастическими болельщиками, но мой контракт закончился, и клуб принял решение не продлевать его.
Для меня было честью возглавить клуб в его первом матче плей-офф и выйти в финал турнира MLS Is Back. Я никогда не забуду, как фанаты поддерживали меня и мою семью с того момента, как мы приехали во Флориду. Я желаю вам всего наилучшего", — напиал Нани в Instagram.
Нани в течение трех лет выступал за «Орландо Сити». На его счету 88 матчей, 31 забитый мяч и 18 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю