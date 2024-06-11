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Сегодня, 20:21

Нани и Перишич могут перейти в «Торпедо» Кутаиси вслед за Сако

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Грузинское «Торпедо» из Кутаиси планирует пригласить еще нескольких звездных игроков, сообщает DnevnikHR.

Ранее грузинский клуб объявил о переходе экс-защитника «Ливерпуля» и «ПСЖ» Мамаду Сако.

По информации источника, в ближайшее время «Торпедо» могут также пополнить бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани и экс-игрок «Тоттенхэма» Иван Перишич.

Сообщается, что руководство «Торпедо» ставит целью попадание в Лигу чемпионов и успешное выступление в турнире.

37-летний Нани с мая является свободным агентом после ухода из турецкого «Адана Демирспор». 35-летний Перишич этим летом подписал контракт с «Хайдуком», за который он на правах аренды из «Тоттенхэма» выступал в минувшем сезоне.

Иван Перишич
Луиш Нани (Нани)
Мамаду Сако
Футбол
ФК Торпедо (Кутаиси)
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